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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

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В конце лета, 27 августа, Общественное пространство «Парк Песчанка» станет площадкой для ежегодного фестиваля, посвященного энергосбережению. Мероприятие сочетает в себе формат семейного праздника с просветительской миссией.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на фестивале будет представлена мощная культурная программа с образовательной составляющей. Гости праздника познакомятся с новыми разработками и технологиями, которые помогают сохранять природные ресурсы.

Отметим, что в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче по всей стране проходят тематические мероприятия как в офлайн-, так и онлайн-форматах. О бережном отношении к природным ресурсам и труду энергетиков говорят на классных часах в школах и детских садах. К проекту присоединяются дома культуры и библиотеки, которые вносят свой вклад в экологическое просвещение.

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