Волонтеры очистили от мусора природный парк «Токсовский»

В минувшее воскресенье, 6 августа, в природном парке «Токсовский» состоялась экологическая акция по уборке территории от мусора. В ней приняли участие около 60 волонтёров.

Организаторами экологической акции выступили Дирекция ООПТ Ленинградской области и Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы. Общими усилиями активистов за несколько часов было собрано 115 мешков мусора.

Экоактивистам пришлось столкнуться не только с небрежно выброшенными бутылками и упаковками, но и настоящими стихийными свалками. Кто-то вывез на территорию заказника строительный мусор, а кто-то «облагородил» место своего пикника оставленными отходами.

По словам волонтеров, подобные акции помогают привести территорию в порядок, но поддержание заказника в чистоте – общая задача всех посетителей. Наблюдать за свалками посреди леса неприятно само по себе, однако главная опасность мусора – в потенциальном вреде флоре и фауне. Во время разложения ряда бытовых и строительных отходов выделяются опасные вещества, что приводит к заражению почвы и последующему нарушению экосистемы.

Напомним, что природный парк «Токсовский» расположен в южной части Карельского перешейка и состоит из трёх кластерных участков – «Кавголовское озеро», «Курголовское озеро» и «Река Охта». На его территории есть два экомаршрута – «Долина реки Охта» и «Малиновая гора».

Фото Дирекции ООПТ Ленинградской области