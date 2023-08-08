Бывший житель Всеволожска стал почетным гражданином Ленобласти

Знак и удостоверение почётного гражданина Ленинградской области были вручены на праздновании 96-летия региона Любови Константиновне Боровских – учителю русского языка и литературы гимназии города Кириши и Василию Ивановичу Пискареву, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Любовь Константиновна Боровских – отличник народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2013 году, Почетный учитель Ленинградской области. Педагогический стаж Любови Константиновны – более полувека. Среди её выпускников – 23 золотых медалиста, 54 – награждены серебряной медалью.

Василий Иванович Пискарев – почётный работник прокуратуры Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, отличник следственных органов. Награжден орденом Почета, медалью «За верность служебному долгу» и другими медалями.

Прошёл путь от старшего следователя Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской области до первого заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации. С 2016 года – депутат Государственной Думы России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия».

По материалам пресс-службы областного правительства