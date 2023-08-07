В Ленобласти установят памятник героям СВО

7 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил одну из войсковых частей, дислоцированных на территории 47-го региона. Здесь в ближайшее время планируется создать мемориал в честь воинов, погибших в зоне Специальной военной операции.

На встрече присутствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев и глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько.

Проект архитектурного сооружения представляет собой аллею, ведущую к арке с колоколом из музея воинской части, по бокам которой будут размещены баннеры с фотографиями воинов-героев и информацией о них.

Также губернатор посетил учебную базу, где будут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по противодействию дронам-камикадзе. Подготовкой инструкторов и обеспечением учебного процесса образцами техники будет заниматься НИИ «Вектор», специализирующийся на производстве мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Помощь в оснащением нового центра окажет недавно созданный при губернаторе Ленинградской области фонд «Ленинградский рубеж».

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО