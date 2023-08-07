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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти за весенне-летний период зафиксировали почти 5,5 тысячи случаев укуса клещей

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Больше всего случаев нападения клещей на человека зафиксировано в Тихвинском, Гатчинском и Всеволожском районах. На данный момент в Ленобласти выявлены десять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заражение иксодовым клещевым боррелиозом диагностировали 48 раз.

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, статистика укусов клещей в 2023 году превышает значения за аналогичный период прошлого года на 8,2%. Чаще всего клещи нападают на человека во время прогулок на природе и пикников, однако регистрируются и случаи нападения на территории частных домовладений.

Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать средствами защиты, а также проводить регулярные осмотры себя и спутников во время отдыха на природе. Ну а лучшей профилактикой клещевого энцефалита остается вакцинация.

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