В Ленобласти за весенне-летний период зафиксировали почти 5,5 тысячи случаев укуса клещей

Больше всего случаев нападения клещей на человека зафиксировано в Тихвинском, Гатчинском и Всеволожском районах. На данный момент в Ленобласти выявлены десять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заражение иксодовым клещевым боррелиозом диагностировали 48 раз.

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, статистика укусов клещей в 2023 году превышает значения за аналогичный период прошлого года на 8,2%. Чаще всего клещи нападают на человека во время прогулок на природе и пикников, однако регистрируются и случаи нападения на территории частных домовладений.

Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать средствами защиты, а также проводить регулярные осмотры себя и спутников во время отдыха на природе. Ну а лучшей профилактикой клещевого энцефалита остается вакцинация.