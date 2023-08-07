Более 50 петербургских компаний общественного питания присоединились к сервису СберЧаевые

Принимать чаевые через сервис Сбера уже могут более 50 компаний общественного питания Петербурга. Средняя сумма от благодарных посетителей этих точек составляет порядка 350 рублей. Об этом первыми узнали участники нового туристического проекта «Путешествуй со Сбером», стартовавшего в Северной столице в первую субботу августа. В нём принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеры. Всего за неделю им предстоит преодолеть маршрут общей протяжённостью 3600 км на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида».

Сервис СберЧаевые запущен в июне и будет полезен как жителям и гостям городов, так и путешественникам по России. Гости кафе и ресторанов могут поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Трэвел-блогеры и журналисты – участники проекта «Путешествуй со Сбером» – апробировали СберЧаевые у одного из наших партнёров и отметили его удобство, особенно для тех, кто отравляется в путь налегке – с телефоном для съёмки лучших моментов и без наличных денег. Мы же видим растущую популярность сервиса и среди тех, кто оказывает услуги. С его помощью работники сферы услуг сохраняют дополнительный доход, доля которого из-за постепенного перехода на безналичные платежи несколько сократилась».

Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые, и настроить командный или персональный QR-код, которые можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл-тентах, в расчетнице, чек-холдерах и так далее.

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