Супруги из Агалатово отметили пятидесятилетие совместной жизни

Супруги Виктор Алексеевич и Любовь Васильевна Майфот 3 августа отметили свой золотой юбилей. Именно в этот знаменательный день, пятьдесят лет назад они стали мужем и женой. Их союз оказался по-настоящему крепким. Несмотря на такую весомую дату, супруги излучают радость и счастье, будто вчера познакомились. Пятьдесят лет семейной жизни пролетели, как один день. Все эти годы они прошли рука об руку. Главное сейчас, не терять интерес к жизни, не унывать, любить, ценить друг друга, считают юбиляры. Они с радостью вспоминают свою первую встречу, торжественное мероприятие бракосочетания.

Любовь Васильевна родом из города Коломны Московской области, в военном городке жила с родителями, которые прожили в счастливом браке 48 лет.

Виктор Алексеевич учился в высшем Коломенском артиллерийском училище и однажды на танцах в клубе войсковой части, увидел красивую, обаятельную, скромную Любочку. Это была любовь с первого взгляда. В 1973 году Виктор и Любовь создали дружную, крепкую семью. Отмечали свадьбу дважды: в кафе войсковой части в городе Коломне и на родине Виктора Алексеевича в городе Снежном, что под Донецком. Молодежь в то время заводная была: пели, плясали.

После свадьбы Виктор Алексеевич и Любовь Васильевна уехали в Венгрию, к месту службы молодого офицера. Жизнь семьи Майфот шла своим чередом: в 1974 году родился сын Олег, а в 1979-м – сын Алексей. Как и положено офицерской, семья часто переезжала к новым местам службы главы семейства: Выборг, Каменка, Архангельск. В 1997 году супруги окончательно обосновались в Агалатово.

Любовь Васильевна и Виктор Алексеевич – заботливые бабушка и дедушка, у них две внучки.

Пятьдесят лет хоть и продолжительное время, но пролетело оно быстро. А память хранит только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за своей гранью трудности и проблемы, которые Виктор Алексеевич и Любовь Васильевна с честью преодолевали вместе. Любовь, верность – эти два понятия всегда были и оставались для золотых юбиляров надёжной опорой в их семейной жизни.

Автор Елена КАРАЕВА

Фото из семейного архива семьи Майфот