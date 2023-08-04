Мурино избавляется от долгостроев

Региональный фонд защиты прав дольщиков завершил строительство второй очереди проблемного ЖК «Десяткино» в Мурино. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал госстройнадзор Ленинградской области.

«Это один из знаковых долгостроев на карте Ленинградской области и, конечно, завершение этого проекта потребовало значительных усилий не только со стороны строителей, но и энергетиков, юристов, проектировщиков и властей на всех уровнях. Итог этой работы: почти 10 лет ожидания дольщиков «Нормана» подходят к концу.

Правительство Ленинградской области планомерно решает вопрос пострадавших граждан», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство второй очереди жилого комплекса в 2013 году начинал застройщик «Норманн» за счет средств 330 участников долевого строительства. Ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года, однако через четыре года компания обанкротилась, так и не завершив работы. Правительство Ленинградской области подключило к решению проблемы федеральный Фонд развития территорий (ранее — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства). Работы возобновились весной прошлого года.

По материалам пресс-службы областного правительства