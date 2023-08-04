В Коккорево прошел туристический слет работников администраций

На песчаном берегу Ладоги в деревне Коккорево 28–29 июля проходил XIX Туристический слёт работников администраций городских и сельских поселений Всеволожского района. Это мероприятие было посвящено Году команды знаний в Ленинградской области и 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Проливным дождем встретил коккоревский пляж 18 команд поселений Всеволожского района. Но непогода не смогла отменить спортивных состязаний в семи дисциплинах. Не испугала она и желающих поиграть в городки и ринго. В личном зачете здесь отличились Юрий Спицын (Кузьмоловское ГП) и Аслан Бероев (Куйвозовское СП).

Командам же предстояло пройти испытания «Висячих садов», проявить меткость в метании дротиков (дартс) и мешочка с кукурузными семенами (корнхолл), сыграть в «волейбол на полотенцах», построить лучший бивуак и проявить себя в номере художественной самодеятельности. Как и во всяком соревновании, были здесь и призеры, и победители, получившие в награду кубки, медали и грамоты. Но для большинства делегатов слёта дороже оказалось само участие в мероприятии, подарившее массу положительных впечатлений и оставившее приятные воспоминания.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района