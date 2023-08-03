Сертоловские ветераны почтили память боевых товарищей

Сертоловские ветераны 2 августа традиционно собрались у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, почтили память павших при выполнении воинского долга и выразили дань уважения тем, кто служил и служит в рядах Воздушно-десантных войск.

На площади собрались представители сертоловских отделений «Российского Союза ветеранов Афганистана» и «Боевого братства». В ходе торжественно-траурного мероприятия к его участникам обратились председатель местного отделения «Боевого братства» Игорь Ефремов и бывший председатель этой организации, ветеран боевых действий в Республике Афганистан майор в отставке Александр Рацкевич. Александр Борисович поблагодарил сертоловчан за сохранение памяти и призвал всегда держаться вместе.

Ветеран Великой Отечественной войны подполковник в отставке Дмитрий Архипович Александров вспомнил, как в молодости отправил телеграмму самому Иосифу Сталину. С сослуживцем Дмитрия Архиповича обошлись несправедливо, и он решил добиться правды. Не прошло и нескольких дней, как она была восстановлена.

Присутствующие возложили цветы к гранитной плите с именами погибших сертоловчан, а затем отправились к памятнику Герою России гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО