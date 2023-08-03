Подведены итоги онлайн-акции «Книжные истории Всеволожского района»

Всеволожская межпоселенческая библиотека подвела итоги онлайн-акции «Книжные истории Всеволожского района», которая проходила с 8 по 23 июля. В рамках акции каждый мог познакомиться с писателями и поэтами, которые жили и создавали свои произведения в нашем районе, а также проявить свои творческие способности.

Для участия необходимо было записать на видео прочтение отрывка из выбранного произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице. Участники разместили десятки роликов, ознакомиться с которыми можно в группе «Библиотеки Всеволожского района».

Набравшие наибольшее количество голосов ролики награждены специальными призами. 26 июля были названы победители. Ими стали:

В номинации «Читают библиотекари»:

I место – Черняков Егор Владимирович (Жуковский В.А. «Лесной царь»).

II место – Бочина Людмила Андреевна (Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»).

III место – Рогачева Любовь Васильевна (Павлова Л. «Ленинградская область»).

В номинации «Читают дети»:

I место – Гаязовы Ульяна и Варвара (Маршак С.Я. «Детки в клетке»).

II место – Елисеев Иван (Ведерникова Н. «Бессмертный полк»).

III место – Демьянова Тамара (Демьянова Т. «Вартемягская школа»).

В номинации «Читают взрослые»:

I место – Брызгалина Юлианна Сергеевна (Берггольц О. «Я говорю с тобой под свист снарядов»).

II место – Коровина Марина Александровна (Зощенко М. «Великие путешественники»).

III место – Скоробогатова Людмила Петровна (Рева Т. «Родина»)

Владимир ШЕМШУЧЕНКО