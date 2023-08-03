Во Всеволожске развивается шахматный спорт

Во Всеволожске появилось новое общественное объединение, взявшее на себя задачи по развитию и популяризации игры в шахматы среди детей. Деятельность АНО «IQ CUP» вылилась в настоящий проект, который поддержало правительство Ленинградской области и местные власти.

Волею судьбы «капитаном» команды «IQ CUP» стала жительница Всеволожска Дина Александрова. А всё началось с того, что её дочь Анастасия в 2018 году решила заняться шахматами.

– Как-то неожиданно для всей семьи, в четырёхлетнем возрасте, дочь вдруг стала проявлять интерес к игре в шахматы. Недолго думая, мы отвели её во Всеволожский ДДЮТ в кружок к гроссмейстеру Татьяне Алексеевне Рубцовой. Насте шахматы очень понравились, и уже скоро мы увидели её первые успехи в этом деле. Чуть повзрослев, она стала участвовать в местных шахматных турнирах, которых, к слову сказать, было не так-то и много. И тогда мы поняли, что это уже всерьез и надолго, – рассказала Дина Александрова.

Быстро прогрессируя в шахматах, девочка демонстрировала очевидные изменения и в общем развитии. Буквально за год она стала «взрослее» и осмысленнее многих своих сверстников, подтверждая тем самым точку зрения о том, что игра в шахматы благотворно влияет на все системы и подсистемы растущего организма ребёнка. Но поскольку играть Анастасии приходилось в основном на занятиях в кружке, молодая мама решила взять инициативу по организации шахматных турниров в свои руки и стала собирать вокруг себя заинтересованных в этом людей. Самыми первыми на призыв Дины Александровой откликнулись педагог дополнительного образования ДДЮТ Т.А. Рубцова, специалист по связям с общественностью региональной спортивной Федерации шахмат Ленинградской области, тренер-преподаватель по шахматам Тосненского районного ДЮЦ Д.М. Дадашов и некоторые родители.

– Наш первый турнир, организованный за счёт собственных средств и помощи спонсоров, мы назвали «Весенняя капель», потому что он проходил в апреле 2019 года. Тогда в нём приняли участие около 25 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Мы получили вполне успешный опыт и решили дальше развивать это направление. А приоритетной задачей нашей команды стало – дать детям возможность бесплатной подготовки к крупным отборочным турнирам, – вспоминает Дина Алексеевна.

Выход на новый уровень

С тех пор команда «IQ CUP» на общественных началах стала организовывать и проводить по пять подобных турниров в год. Деятельность шахматных энтузиастов заметили в районе и даже на уровне области. В середине сентября Дину Александрову пригласили на Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47», организованный Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области.

– Форум проходил на территории всесезонного курорта «Игора» в Приозерском районе. В нем участвовало около 250 человек с подобными моей идеями. Здесь-то и произошла настоящая трансформация нашей инициативной группы в полноценный проект, который получил новую жизнь и финансовую поддержку. Мы оформили АНО (автономная некоммерческая организация), получили грант на развитие нашего проекта и стали помогать детям качественно начать свой шахматный путь. К прежней задаче добавились ещё несколько: создать для детей доброжелательную и дружественную атмосферу, в которой интересующиеся шахматами смогут получить знания от старших ребят и квалифицированных тренеров, расширить круг знакомых среди единомышленников и обрести соревновательный опыт. Для этого решили организовывать не только турниры для детей, но и проводить семинары, шахматные вечера с гроссмейстером Татьяной Рубцовой, изучать шахматное наследие нашей страны, создавать обучающие видеоролики, – рассказала Дина Александрова.

«Вишенка на торте»

Настоящим сюрпризом для юных любителей шахмат и их родителей стал организованный командой «IQ CUP» детский турнир, который проходил 25 июня во Всеволожске. Он собрал 60 детей из Всеволожского, Кировского, Тосненского, Гатчинского и Выборгского районов.

– К большому нашему сожалению, в этот раз мы не смогли принять всех желающих поучаствовать в нашем турнире, поскольку в арендованном нами помещении смогли разместить ровно 30 шахматных столов. Признаться, сами не ожидали такого количества заявок, – отметила главный судья соревнований, гроссмейстер Татьяна Рубцова.

Детский шахматный турнир «IQ CUP – июнь» начался в 11 часов с удара гонга, и 60 девочек и мальчиков в возрасте от 6 до 10 лет, пройдя процедуру жеребьевки, уселись за шахматные столы. В зале воцарилась тишина, которая нарушалась лишь звуками от нажимания кнопок шахматных часов. По сосредоточенным лицам юных шахматистов было понятно, что битва интеллектов шла не на шутку. Турнир проходил в семь туров по Швейцарской системе, на одну партию игрокам отводилось 10 минут и дополнительные 5 секунд. За ходом игры следили судьи из числа старших воспитанников Татьяны Рубцовой, а в соседнем зале родители с волнением ждали результатов каждого тура.

Как всегда бывает, в призеры попали сильнейшие. В группе Б среди мальчиков первое место занял Дмитрий Воронов (Кудрово), на втором оказался Далер Исханов (Дубровка) и «бронза» досталась Роману Александрову (Бугры). Среди девочек этой категории места распределились следующим образом: 1 место – Алиса Воронова (Кудрово), 2 место – Валерия Скобелева (Кудрово) и 3 место – Таисия Скрипченко (Гатчина).

В соревновании юных шахматистов группы А среди мальчиков победителем стал Иван Недосвит (Мурино), второе место завоевал Александр Ефимов (ШК Всеволожского ЦО) и замкнул список призеров Алексей Рябов (ШК Chess Profi). У девочек в этой группе на верхнюю ступень пьедестала поднялась Александра Кузьмина (Кудрово), второе место заняла Ирина Базылева (Тосно) и бронзовая награда досталась Алене Желудевой (Колтуши).

Победителей и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Не остались без наград и остальные. Все участники, даже сыгравшие неудачно, получили призы.

В преддверии «большой игры»

Лето в разгаре. И в то время как многие дети находятся на отдыхе, для юных шахматистов каникулы – хорошая возможность подготовиться к новому учебно-тренировочному году. Понимая это, команда IQ CUP во главе с Диной Александровой организовала и провела турнир и в июле. «IQ CUP – июль» состоялся в последний выходной середины лета. 30 июля 50 юных шахматистов собрались во Всеволожске. В этот раз география участников значительно расширилась. Сесть за шахматные столы вместе со всеволожцами приехали ребята из Киришей, Выборга, Волхова, Санкт-Петербурга, Мурманской и Московской областей. Соревнования проходили в двух группах в соответствии с личным рейтингом каждого участника (группа А – от 0 до 1099 баллов, группа Б – от 1000 до 1350 баллов) по швейцарской системе. Сыграв семь туров в режиме 10+5, победителем абсолютного первенства в группе А стала Дарья Лукина (Санкт-Петербург). Второе место занял Константин Осипенко (Выборг), бронзовой медали удостоился Николай Масленников. Среди юных шахматистов группы Б сильнейшим стал Тимофей Поляков (Всеволожск). «Серебро» завоевал Далер Ихсанов (Дубровка). Третье место досталось Александру Рессину (Волхов). По сложившейся традиции призы получили не только призеры. Проигравшие тоже не остались без подарков.

– Мы не ожидали, что в разгар летних каникул к нам приедет такое количество участников, и планировали турнир «IQ CUP – июль» как подготовительный к более масштабному, четвертому по счету, который состоится 13 августа. Он будет также проходить во Всеволожске по адресу: ул. Приютинская, дом 9А, – отметила Дина Александрова.

Александр СОРОКИН

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