Школьные трудовые отряды Всеволожского района помогают участникам СВО

Школьники из Губернаторского трудового отряда Всеволожского района приводят в порядок памятники и помогают участникам Специальной военной операции: плетут маскировочные сети, помогают с сортировкой гуманитарной помощи.

Как известно, лето – лучшее время для отдыха, но эти ребята считают иначе, они жизни без работы просто не представляют. В трудовых отрядах – ученики разных школ. Создавать командный дух помогают кураторы.

«У нас интересное занятие. Скучно дома сидеть. Хочется поработать и набраться опыта», – заявляют старшеклассники. Молодые люди в футболках с логотипом Молодежного центра «Альфа» не любят болтаться без дела.

Вообще, такие объединения давно приобрели популярность. Так что в дни летних каникул в школах некоторых посёлков района шумно, как на большой перемене. На входе крупными буквами выведено: «Лагерь труда и отдыха». После сборов ребята отправляются на работу. Помогают старшеклассники и местным пенсионерам: кому в доме убраться, кому дрова сложить. Бабушки на помощников не нарадуются. После работы угощают их чаем с вареньем или конфетами.

В этом году ребятам предложили новые виды деятельности. Ранее подростки в основном занимались благоустройством. Теперь они могут присоединиться к штабам активистов, которые плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и носилки для помощи участникам СВО. Кроме того, можно попробовать поработать на упаковочном производстве, на дорожных и ЖКХ предприятиях – там, где это возможно и безопасно для подростков.

Мы побывали в Губернаторском трудовом отряде Всеволожского района, который в этом году помогал АНО «ВсевЖенсовет» плести маскировочные сети, и побеседовали с ребятами и их руководителями.

– За первые две недели подростки привели в порядок территорию у Румболовской горы, убрали участок рядом с мемориалом «Цветок жизни», навели порядок возле памятников и братских захоронений, – рассказывает бригадир Губернаторского молодёжного отряда Анна Поликовская. – Подвиг наших предков, которые подарили нам Победу в Великой Отечественной войне и мирное небо над головой, всегда в наших сердцах. Забота о них – долг поколений, которые появились на свет благодаря их самоотверженности. После того как ребята привели в порядок памятные места, последующие две недели они плели маскировочные сети для участников СВО. В нашей команде десять человек: пять мальчишек и столько же девчонок. Все они понимают, что в наше непростое время важно поддержать военных.

Как отмечает Анна Поликовская, подобная работа учит сплоченности и умению работать в коллективе.

– Команда подростков произвела прекрасное впечатление, – говорит руководитель проекта «Поможем вместе» при Женсовете Всеволожского района Елена Хальнова. – Было интересно наблюдать за ребятами: дружные, трудолюбивые и сплоченные. Хочется сказать огромное спасибо ребятам за добросовестное отношение к работе, уважение к наставникам. Низкий поклон родителям, которые воспитали таких чудесных детей. Приходите к нам ещё, рабочие руки очень нужны!

– Мы очень рады, что они стали частичкой нашего проекта, – отметила руководитель организации АНО «ВсевЖенсовет» Маргарита Кузнецова. Плести сети – работа не из лёгких, но школьники приступили к ней с энтузиазмом. Наши «плетуньи» постоянно хвалили подростков из Губернаторского трудового отряда, поэтому было принято решение наградить ребят благодарностями.

– Всё началось на просторах интернета, где моя мама нашла информацию про Молодежный центр «Альфа» и её программу по трудоустройству подростков, – говорит восьмиклассница Алена Левина из Лицея № 1 города Всеволожска. – Так я оказалась в Губернаторском трудовом отряде. Конечно, в первый день было тяжеловато, но потом благодаря нашим наставницам все стало ладиться. Думаю, что наши сети будут оберегать жизни.

– Поначалу было трудно, но двух дней хватило, что освоить азы плетения, – присоединяется к разговору девятиклассница София Старцева из Кудрово. – В отряд попала случайно, за день до закрытия приема документов. Так что можно сказать, что звезды сошлись, и я оказалась здесь. У нас прекрасные наставники! А ещё здесь я нашла новых друзей.

– Вы внесли свежую струю в наш коллектив и вдохновили нас на новые идеи, – сказала наставница Юлия Филатова, мама участника СВО. – Сейчас в адрес молодёжи летит много камней. Но этот трудовой отряд – яркий пример того, что взрослые заблуждаются.

…Сегодня дети охотно работают в трудовых отрядах по всему Всеволожскому району. Ничего нового в идее подростковой занятости нет. Родители многих школьников до сих пор помнят, как сами ездили на поля. Только сейчас работа по благоустройству – это возможность не только почувствовать свою нужность, но и адаптироваться к современным условиям труда, а также получить первую зарплату.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО