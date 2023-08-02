Единственный долгострой Кудрово введен в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного ЖК «Геометрия». Ключи от своих квартир получат около 650 дольщиков.

Застройщик столкнулся с проблемой подключения объекта к внешним инженерным сетям и отстал от планового графика работ. Строительство жилого комплекса удалось завершить при консультационной поддержке Правительства Ленинградской области и надзорном сопровождении Прокуратуры региона. Это позволило восстановить права граждан без привлечения сторонних инвесторов и использования бюджетных средств.

Строительство ЖК «Геометрия» в Кудрово началось в 2016 году и неоднократно продлевалось по инициативе застройщика. Согласно последнему плану, ввод в эксплуатацию должен был состояться в IV квартале 2022 года. Летом 2023 года жилой дом попал в Единый реестр проблемных объектов и стал единственным долгостроем в истории города.

Пресс-служба строительного комитета ЛО