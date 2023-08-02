В Лесколово отметили День черники

Ежегодно летом в Суздале отмечают День огурца, в Лужском районе – День лука, деревня Озерье прославилась на всю Россию своим Днем горохового стручка. А в ДНТ «Осельки» близ поселка Лесколово в этом году впервые прошел праздник черники – царицы лесов Ленинградской области. В минувшую субботу там дебютировал красочный фестиваль, в программе которого были забавные конкурсы, модное дефиле, обильное угощение и гарантированное отличное настроение.

Наш регион славится богатыми ягодными «месторождениями», но вот о Дне черники мы услышали впервые. И конечно, без раздумий отправились в окрестности Кавголовского озера, чтобы своими глазами увидеть, как благодарные собиратели лесных даров чествуют эту деликатесную и целебную, поистине царскую ягоду.

Центром праздничных торжеств стала Поляна – своего рода общественное пространство на территории садоводства «Осельки», одного из старейших не только во Всеволожском районе, но и во всей Ленобласти. К слову, ко Дню черники были приурочены две юбилейные даты – 65-летие со дня основания ДНТ «Осельки» и 70-летие ближайшего дачного поселка Марти.

Идейным вдохновителем праздника и его главным организатором стал Михаил Симонов – председатель комиссии по экологии, охране окружающей среды и развитию сельского хозяйства Общественной палаты Всеволожского района. Земляки также знают его как активиста экологического движения «Токсовские озера», а жители «Осельков» и Марти – как доброго соседа.

Найти Михаила оказалось непросто, хотя мы несколько раз прошли мимо него – трудно, знаете ли, опознать члена Общественной палаты в жизнерадостном поваре, занятом приготовлением плова в огромном котле и заправски орудующем шумовкой.

«Сегодняшний праздник – это не только День черники и юбилеи наших дачных поселков, – пояснил Михаил Симонов в коротком интервью «Всеволожским вестям». – Это ещё и праздник нашей победы в долгой борьбе за создание нового заказника на лесных территориях вокруг озер Кавголовское, Хеппоярви, а также по берегам реки Охта.

Несколько лет мы боролись за то, чтобы защитить эти земли официальным статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ) от преступных аппетитов застройщиков, разработки карьеров, вырубки деревьев, истребления животного мира.

На одном из заседаний Экологического совета при губернаторе ЛО мы обратились напрямую к главе 47-го региона, и Александр Юрьевич искренне поддержал нашу инициативу. На разработку проектной документации для создания ООПТ учеными-специалистами Санкт-Петербургского государственного университета понадобилась немалая сумма – 600 тысяч рублей, которую собирали «всем миром» с помощью неравнодушных людей.

Наконец, после всех согласований и необходимых процедур, 13 мая 2019 года губернатор Ленинградской области подписал постановление о создании здесь природного парка «Токсовский».

Сегодняшним праздником мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что такие редкие места, как окрестности Кавголовского озера, находящиеся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга и влияющие на оздоровление экологической обстановки мегаполиса, нельзя застраивать даже очень полезными объектами – дорогами, например, в составе КАД. Сохранять природу для людей, для потомков – вот наша задача».

Пока мы беседовали с Михаилом Симоновым, праздник постепенно набирал обороты. Малышня под предводительством задорной Бабы Яги – воспитанной, к слову, «на местной почве», резвилась на полную катушку – веселым соревнованиям и подвижным играм, казалось, не будет конца. Девушки в стилизованных платьях и венках из черничных веточек поправляли макияж, готовясь к модному дефиле, – кстати, многие пришли на праздник в «черничных» нарядах – кто-то подобрал одежду соответствующих цветов из своего обычного гардероба, кто-то соорудил настоящие карнавальные костюмы. За отдельным столом – тематическое угощение для всех желающих – стаканчики, щедро наполненные отборной лесной черникой и садовой иргой.

А возле импровизированной стойки регистрации участников конкурса черничных пирогов выстроилась целая очередь – к кулинарному состязанию оказались готовы двадцать пять семей.

На День черники в «Осельки» приехал заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков. Он отметил, что в России есть места, где в честь этой ягоды уже несколько лет проходят ярмарки и фестивали, но в Ленинградской области такого праздника пока нет. Так что, вполне возможно, все мы стали свидетелями зарождения новой традиции.

«С почином, дорогие друзья! Хочу поздравить вас с праздником черники, с праздником соседей, с этим чудесным летним днем, подарившим нам отличное настроение! Замечательно, что традиционные семейные ценности всегда превалируют в нашем обществе, хорошо, что мы не только чтим наследие наших отцов и дедов, но и устанавливаем новые, свои, светлые и яркие обычаи».

А тем временем столы для конкурса черничных пирогов, который, несомненно, стал гвоздем праздничной программы, стремительно заполнялись. Фантазии и кулинарному мастерству участников не было предела – огромные сдобные пирожищи и крохотные пирожульки на один укус, элегантные маффины и аппетитнейшие кексы, заварные булочки и пирожные, пироги песочные и дрожжевые, с глазурью и штрейзелем, и какое-то муссовое чудо с воздушным сливочно-черничным кремом, покорившее сердце автора этих строк, – описать все разнообразие просто невозможно.

Но конкурс есть конкурс, поэтому после всеобщей «народной» дегустации пирогов победители были определены простым голосованием, как и победители модного показа «черничных» нарядов. Кульминацией праздника стало награждение конкурсантов ценными подарками – все без исключения получили призы и остались довольны.

День черники в «Осельках» подошёл концу – станет ли он тем самым «почином», который подхватят в других местах района и области? Кто знает… Но одно несомненно – этот яркий, колоритный и необычайно душевный праздник надолго запомнится его участникам.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО