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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожской библиотеке говорили о творчестве Юрия Слепухина

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В отделе обслуживания Всеволожской межпоселенческой библиотеки прошел литературный вечер, посвящённый писателю Юрию Слепухину. Ведущей была библиотекарь Виктория Викторовна Вранчан.

Мероприятие было приурочено ко дню рождения писателя-земляка – Юрий Григорьевич родился 1 августа 1926 года. На протяжении 34 лет жил во Всеволожске, где написал большую часть своих произведений.

На мероприятии был показан фильм и прошла презентация недавно изданных книг писателя. На вечере присутствовала вдова Юрия Слепухина – Наталья Александровна, которая возглавляет благотворительный фонд им. Ю. Слепухина «Лучшие книги – библиотекам», и все желающие смогли задать ей свои вопросы о жизни и творчестве писателя.

После встречи читатели взяли книги с выставки домой. Все произведения Юрия Слепухина можно взять в библиотеках Всеволожского района.

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