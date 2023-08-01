Жительница Нового Девяткино отметила 100-летний юбилей

Всеволожский район известен своими долгожителями. На этой неделе еще одна жительница района отметила свой столетний юбилей – Вера Александровна Хромова. С праздником ветерана поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он навестил юбиляршу, вручил ей подарки и цветы.

Вера Александровна родилась 1 августа 1923 года в селе Веселовка Пензенской области. Окончила фельдшерско-акушерскую школу и работала во время Великой Отечественной войны на родине по своей специальности.

В 1977 году Вера Александровна переехала в Петропавловск-Камчатский, где работала медицинской сестрой. В 1983 году вышла на заслуженный отдых, а в 1994 году переехала в Новое Девяткино. На ленинградской земле выросли внук, три внучки и шесть правнуков ветерана.

Вера Александровна принимала активное участие в общественной жизни поселения и до сих пор неравнодушна к его судьбе.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО