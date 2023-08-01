В Токсово реконструировали лыжные трамплины

На базе Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в Токсово произошла грандиозная реконструкция трамплинов К-28 и К-65. Уже прошли тестовые соревнования на новой лыжне, а в последние выходные августа здесь состоятся масштабные старты.

Открытие обновленных трамплинов случилось в июле и ознаменовалось тестовыми соревнованиями «летающих лыжников» из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Петрозаводска и Сортавалы. Состязания проходили в присутствии комиссии в составе председателя комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга А.И. Шантыря, директора ШВСМ по зимним видам спорта И.Г. Лебедева, заместителя директора по спортивной работе С.Е. Масленникова и замдиректора по финансам О.О. Купфер.

Антон Шантырь высоко оценил качество современного покрытия трамплинов и поблагодарил участников соревнований за помощь в тестировании спортивного объекта. Он отметил:

– Реконструкция трамплинов осуществилась во многом благодаря инициативе и настойчивости директора ШВСМ, мастера спорта России по лыжному двоеборью, в прошлом члена российской сборной Ильи Геннадьевича Лебедева. Современное покрытие лыжни и её компоненты изготовлены на предприятии в Уфе, и ничем не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам даже лучше.

Сильнейшим в соревнованиях стал спортсмен ШВСМ по ЗВС Иван Пронин из Токсово (тренер А.Л. Баранов), он «улетел» на 70 метров. Второе место занял Алексей Прибылов из Санкт-Петербурга, его результат 69 метров. На третьей позиции оказался спортсмен из Сортавалы Артем Богданов, который прыгнул на 68 метров. Призеров награждали А.И. Шантырь и И.Г. Лебедев. В подготовке и проведении тестовых испытаний участвовали вице-президент Федерации по прыжкам на лыжах Санкт-Петербурга, мастер спорта СССР С.М. Ленинский и председатель Совета ветеранов спорта России по прыжкам на лыжах А.С. Голицын. Участники, среди которых были действующие спортсмены, ветераны и юниоры, отметили отменное качество новой лыжни, дающее хорошую динамику ускорения, и высказали слова благодарности в адрес руководства.

В последние выходные августа любителей прыжков с трамплина на лыжах ждёт большой сюрприз. На комплексе ШВСМ в Токсово состоится масштабный турнир «Приз Олимпийских звезд». 26 августа пройдут соревнования на трамплине К-65, а 27 августа – на трамплине К-40. Начало мероприятия в 11 часов 30 минут, гостей и спортсменов будут ждать по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Трамплинная, 5.

Комментарий директора ШВСМ по ЗВС, мастер спорта РФ И.Г. Лебедева:

– Замена металлической лыжни, которая не позволяла спортсменам достигать нужной скорости, на самую современную – керамическую – это большой подарок «летающим лыжникам» не только Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и других регионов России. Новое покрытие обеспечит возможность круглогодичной подготовки и высокое качество исполнения прыжка. Наконец СЗФО получил прекрасную лыжню, аналогичную имеющимся в Сочи, Нижнем Тагиле, Чайковском и Нижнем Новгороде. А токсовский комплекс трамплинов встаёт в один ряд с лучшими центрами спортивной подготовки. Лыжня дорогостоящая, но затраты оправдают себя. Мы полны уверенности, что вскоре увидим серьёзное улучшение результатов наших спортсменов.

Александр СОРОКИН

Фото Сергея ЛЕНИНСКОГО