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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В пос. им. Морозова пройдет туристический фестиваль «Всеволожский шторм»

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19 августа пляж напротив крепости «Орешек» станет площадкой для яркого летнего фестиваля «Всеволожский шторм». Хедлайнером мероприятия станет поп-группа «Марсель».

Фестиваль стартует 19 августа в 12.00. Для посетителей будут работать площадки с мастер-классами и фудтраки, а желающие попытать свою удачу могут поучаствовать в розыгрыше с интересными призами.

Кроме выступления приглашенных артистов, участников фестиваля зарядят энергией позитива профессионалы экстремального спорта. На площадке будут продемонстрированы сложные трюковые номера на мотоциклах и флайбордах.

Вход свободный.

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