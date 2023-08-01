Во Всеволожском районе продолжается догазификация
В августе пройдут подомовые обходы в газифицированных населенных пунктах Всеволожского района в рамках программы догазификации на территории Ленинградской области.
Проконсультироваться о возможности подведения газа до границ земельного участка можно будет по следующему графику:
деревня Новая Пустошь – 3 августа;
местечко Карьер-Мяглово – 10 августа;
деревня Вирки – 17 августа;
деревня Щеглово – 24 августа;
деревня Сарженка – 30–31 августа.
Единый центр предоставления услуг: 8 (813-70) 40-021, (813-70) 40-230.