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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе продолжается догазификация

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В августе пройдут подомовые обходы в газифицированных населенных пунктах Всеволожского района в рамках программы догазификации на территории Ленинградской области.

Проконсультироваться о возможности подведения газа до границ земельного участка можно будет по следующему графику:

деревня Новая Пустошь – 3 августа;
местечко Карьер-Мяглово – 10 августа;
деревня Вирки – 17 августа;
деревня Щеглово – 24 августа;
деревня Сарженка – 30–31 августа.

Единый центр предоставления услуг: 8 (813-70) 40-021, (813-70) 40-230.

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