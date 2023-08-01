Акция «Белые Ангелы» прошла в Агалатово

27 июля в Ленинградской области прошла акция «Белые Ангелы» в память о погибших детях Донбасса. В 2023 году её символом стали белые бумажные кораблики, птицы и цветы.

К акции присоединились и жители Агалатово, а также волонтеры Молодежного совета при администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» и учащиеся Агалатовской средней школы. Участники акции создали своими руками символичные белые цветы, которыми украсили ветви деревьев. Затем зажгли свечи в память о каждой оборвавшейся детской жизни и почтили минутой молчания безвременно ушедших ангелов Донбасса.

Скорбная дата День памяти детей – жертв войны в Донбассе учреждена главой Донецкой Народной Республики 11 июля 2022 года и отмечается 27 июля. В память о детях, погибших от обстрелов ВСУ, создан мемориальный комплекс. Он находится в городе Донецке на территории парка культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. На плите из красного гранита золотыми буквами выбита надпись: «Аллея Ангелов памяти погибших детей Донбасса». На каменной стеле высечены имена детей и их возраст. Младшим не исполнилось ещё и года.

Жанна КУШНИР

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