Новый детский сад в Янино-1 украсит мозаичная лиса

Консультативно-экспертный совет по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области согласовал архитектурно-планировочное решение детского сада на 240 мест в г.п. Янино-1.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, отличительной чертой учреждения станет мозаика в виде лисицы, которой украсят фасад здания. Сам детский сад будет включать в себя 12 общеразвивающих групп для разных возрастов от 2 до 7 лет, музыкальный и физкультурный зал, кружковые помещения, медицинский блок и кабинет логопеда.

Фото пресс-службы строительного комитета ЛО