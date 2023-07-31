«Золотые руки Ангела» помогают бойцам в зоне СВО

В Ленинградской области работает уникальная общественная организация «Золотые руки Ангела». Её участники – добровольцы разных возрастов и профессий, которых связало вместе желание оказать помощь участникам СВО.

Организация появилась в марте 2022 года и работает на пожертвования. Волонтеры своими силами изготавливают необходимую для военных продукцию: легкие тактические носилки, репшнуры, эвакуационные стропы, сапёрные кошки, карабины, гибкие медицинские шины. Всё строго по заявкам бойцов.

Народный фронт в Ленинградской области передаёт пожелания военных волонтёрам и доставляет груз на передовую. За время сотрудничества наши бойцы получили более 3000 единиц вспомогательной помощи от «Золотых рук Ангела».

На прошлой неделе важные для спасения солдат вещи были переданы 25-й бригаде, где служат военные Ленинградской области. Всё оперативно доставляется на фронт.

– Мы благодарим руководителей и каждого волонтёра «Золотых рук Ангела» за их теплые сердца. Все вместе мы оказываем неоценимую помощь бойцам и приближаем нашу общую победу, – сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ленинградской области Галина Синкевич.

Материал и фото пресс-службы Общероссийского народного фронта Ленинградской области специально для «Всеволожских вестей»