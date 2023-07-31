Всеволожский шашист взял серебро на Всероссийских соревнованиях «Белые ночи»

С 23 по 29 июля в Санкт-Петербурге проходили Всероссийские соревнования «Белые ночи» по русским шашкам. В мероприятии приняли участие 100 спортсменов из 27 субъектов РФ, среди которых 16 гроссмейстеров и 28 мастеров спорта.

Как сообщает пресс-служба комитета по спорту ЛО, шашист из Всеволожского района Мажит Саршаев достойно выдержал конкуренцию и занял 2 место.

Мажит Сабитович является мастером спорта России и педагогом дополнительного образования объединения «Шашки» ЦДЮТТ «Охта». По итогам 2022 года Мажит Саршаев был признан лучшим работником спортивной области в номинации «Виды спорта, не включённые в программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр».

Фото пресс-службы комитета по спорту ЛО