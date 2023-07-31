Во Всеволожске состоится гонка на памп-треке PumpJam

Памп-трек Общественного пространства «Парк Песчанка» 12 августа станет площадкой для состязания Los Raketos x PumpJam. В мероприятии примут участие более 200 спортсменов.

Как сообщают организаторы, в гонке примут участие любители экстрима самых разных возрастов и уровня подготовки. Предусмотрены отдельные заезды для любителей и профессионалов. Участникам необходимо иметь при себе медицинский допуск и защитную экипировку. На мероприятии будет дежурить профессиональный веломеханик, который поможет осмотреть транспорт и исправить мелкие неисправности.

Ознакомиться с программой соревнований и подать заявку на участие можно на официальном сайте организаторов www.pumpjam.ru