Феерия цветов

«Цветы спасут мир», – безапелляционно заявляет многократный призер и участник флористических конкурсов из Всеволожска, самый молодой амбассадор международной цветочной платформы Flower Experience Акбер СУЛЕЙМАНОВ. В понедельник отмечался День флориста, в связи с этим мы и поговорили со специалистом о том, как составляются изысканные композиции.

Жизни без творчества он не представляет. Для воплощения бесчисленного количества идей Акбер постоянно совершенствует свои знания, ведь в цветочной индустрии существуют разные тренды. Некоторые клиенты требуют от флористов философской нагрузки изысканных букетов, другие млеют от бантов из упаковочной ленты и клеймят прекрасный желтый цвет, который во всём мире символизирует вовсе не печаль и разлуку, а богатство и роскошь. В Малайзии, например, любимым дарят именно желтые цветы, потому что это королевский цвет и свидетельствует о глубоком почтении и привязанности.

– Познать язык цветов сложно: кто-то владеет им в совершенстве, кто-то на два с плюсом, – говорит Сулейманов. – Уже ни у кого не вызывает сомнений, что аранжировка цветов – особое искусство. В Японии, например, икебану преподают в начальных классах как обязательный предмет. Восточная школа флористики – это совершенно иное видение мира. Здесь важно показать красоту цветка при минимуме растительного элемента, передать мысль, идею, состояние. Хотя сейчас наблюдается взаимопроникновение восточных и европейских традиций, но существуют правила, определенные технические приемы, которые культурные люди должны соблюдать. Главное в профессии – любить и чувствовать цветы. По словам флориста, есть букеты, которые всегда купят, поскольку при их создании учитываются предпочтения широкой аудитории.

– Это так называемые коммерческие композиции, – продолжает цветочный мастер. – А есть авторская идея, которая, возможно, не всем подойдет, но это творческая самореализация. Неправда, что любой, изготовивший одну тысячу букетов, может именоваться профи. Настоящий флорист скромен и знает, что нет предела совершенству. Я благодарен своим учителям, в частности корифею и мэтру российской флористики Владимиру Бермякову и его сыну Александру, которые с удовольствием делились секретами своей профессии, не пытаясь что-то утаить. Поэтому я люблю свою работу. В магических руках Акбера Сулейманова цветы – словно пластилин: немного фантазии с дизайном – и красота заговорит особенным, цветочным языком.

Некоторые флористы считают, что составить гармоничный букет возможно, только руководствуясь правилом базовых пропорций «золотого сечения». Ну а чтобы создавать неповторимые, впечатляющие композиции, нужны тонкий художественный вкус и креативность.

– Человеку с желанием и целью несложно научиться чему угодно, – продолжает флорист. – Свои первые букеты я создал, когда мне было 10 лет. А в конкурсах принимал участие уже с 15 лет.

Сейчас для юных флористов есть много кружков. Создавая букет, надо руководствоваться определенными трендами. Хотя импровизацию никто не отменял. Каждый флорист меняет моду на цветочные композиции под себя. Среди потребителей наблюдается пристрастие к примитивным корзинкам и так называемым коммерческим букетам. Но это отнюдь не означает, что нет среди наших соотечественников людей с тонким вкусом, способных на красивые жесты. Дарить цветы можно в любое время года, дня и по любому поводу. Пандемический год, как рассказал цветочный мастер, подрезал доходы отрасли. Особенно это касается Санкт-Петербурга.

– Последние события почти никак не сказались на цветочной отрасли, – отмечает собеседник. – Разве, что цветы немного подорожали. Выросли расходы на транспортировку, приходится искать обходные пути для завоза европейской продукции. Что касается трендов, то тенденция дарения цветов сохраняется. В этом сегменте ничего не изменилось. Летом в Петербурге любят дарить букеты из полевых цветов. Они сейчас очень популярны.

Как рассказывает Акбер Сулейманов, букетные предпочтения жителей разных регионов отличаются друг от друга.

– Знаете, жители Белокаменной предпочитают большие, так называемые «утяжеленные» букеты, – продолжает собеседник. – А вот в Петербурге и Ленинградской области потребителям можно угодить, создав нечто «воздушное». Однако в последнее время московские тренды преобладают и у нас. Но пока они не носят массового характера. Клиентов, предпочитающих массивные композиции, у меня мало. Всего 30 процентов. Изюминка букета – оранжировочная зелень. Зимой её приходится покупать из Голландии, но летом она растет и у нас. Кроме того, модной тенденцией стало украшение букетов бумагой. Этот тренд возник в Корее и сейчас широко применяется во всем мире.

Букет, конечно, не предмет первой необходимости, как отмечает Акбер Сулейманов, в Европе цветы в доме – обыденность. Практически во всех домах стоят вазы с цветами. В России такой тенденции пока нет. Самый популярный цветок сейчас, как и во все времена, роза. Если говорить о розничной торговле и подарочных букетах, то здесь популярность того или иного цветка определяется скорее уровнем салона.

В простых магазинах это менее дорогие виды и сорта: тюльпаны, розы, хризантемы, альстромерии, лизиантусы (эустомы), герберы и различная зелень. В престижных салонах пользуются популярностью в дополнение к основным более редкие и дорогие растения: гортензия, пионы, вероника, гиппеаструмы, каллы, всевозможные ветки с ягодами или райскими яблочками. Хотя о популярности здесь надо говорить с большой оговоркой. Ведь на вкус и цвет товарищей нет.

Ирэн ОВСЕПЯН