Строительство школы в Мурино планируется завершить летом 2026 года

Разрешение на строительство школы в восточной части Мурино выдал госстройнадзор Ленинградской области. Образовательное учреждение на 834 места планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

«Мы видим, что города новостроек активно развиваются и всегда настаиваем на том, чтобы образовательные учреждения от наших партнеров соответствовали темпам роста. По рекомендации Правительства Ленинградской области проект новой школы от ГК «ЦДС» в Мурино был существенно доработан: увлечена мощность с 625 до 834 мест, добавлены специализированные кружковые помещения и расширено спортивное ядро. Конечно, на корректировку ушло время, зато теперь у молодого города появится современная школа, которая соответствует запросам его жителей», — рассказал заместитель Председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Новая школа откроется на территории ЖК «Муринский Посад» рядом с улицей Шоссе в Лаврики. Здесь, помимо учебных классов, запланированы зона рекреации, мастерские и лаборантские помещения при кабинетах химии, биологии, физики, библиотека с читальным залом, столовая, актовый зал, а также игровой и гимнастический спортивные залы. На территории учреждения предусмотрены площадки для массовых мероприятий, подвижных игр и физкультурно-спортивная зона с полем для футбола, волейбола и баскетбола, дорожками для бега, прыжков в длину и полосой препятствий.

Строительство школы планируется завершить летом 2026 года. После этого по соглашению с Правительством Ленинградской области застройщик взял на себя обязательства передать объект администрации Всеволожского района.

Пресс-служба областного правительства