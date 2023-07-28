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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Кудрово проверили качество оказания услуг на общественном транспорте

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Региональный комитет по транспорту вместе с правоохранительными органами провел проверку по качеству оказания услуг на общественном транспорте, курсирующим в городе Кудрово. По итогам последнего рейда среди 65 перевозчиков было выявлено 12 нарушений.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подобные проверки осуществляются систематически во всех районах 47-го региона. Во время рейда осматривают как автобусы, курсирующие по городским маршрутам, так и такси.

Большинство случаев выявленных нарушений затрагивало осуществление деятельности такси без лицензии и нарушение требований безопасности перевозок. В ходе рейда изъято 8 транспортных средств, заведено два дела за отсутствие права на вождение и одно дело за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания стране.

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