Сильный человек – человек добрый!

Увлечение различными видами единоборств набирает всё большую популярность среди жителей Всеволожска. Решающую роль здесь играют усилия городской администрации по популяризации спорта, а также доступность занятий: во Всеволожске открыто несколько разноплановых клубов, где можно заниматься практически любым направлением единоборств. Правильные занятия этими видами спорта гармонично развивают не только тело, но и дух, позволяют стать уверенным в себе во всех сферах жизни. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает руководитель спортивного клуба «Боец», мастер спорта по рукопашному бою Олег Майданский.

– Олег Николаевич, вы у нас, если можно так выразиться, «на новенького». Давайте знакомиться…

– Родился я молдавском городе Бельцы, где и прожил до 2004 года. Там же начал заниматься спортом: вольной борьбой, самбо, дзюдо. Но в какой-то момент меня привлекли «ударные» виды боевых единоборств: каратэ, кикбоксинг, тайский бокс. Участвовал в чемпионатах Европы. Но жизнь распорядилась так, что я приехал в Санкт-Петербург, а в 2011 году моим постоянным местом жительства стал Всеволожск.

– Семья, дети?

– Как же без семьи! Со своей будущей женой Анной я познакомился в спортивном зале. Живём душа в душу, воспитываем четверых детей.

– Что подвигло вас к созданию спортивного клуба?

– Без занятий спортом я себя не мыслил, и потому обратился в администрацию города с идеей создания спортивного объединения. Идея была поддержана. Так в 2011 году во Всеволожске был создан клуб «Боец», который с тех пор занимается развитием и пропагандой единоборств по направлениям: панкратион (армейский рукопашный бой), ММА, тайский бокс, грэпплинг. Занимающиеся участвуют в соревнованиях, в летних спортивно-оздоровительных лагерях и сборах при финансировании администрацией г. Всеволожска. Сборная команда клуба не раз занимала призовые командные места на соревнованиях разного уровня. Среди спортсменов клуба есть чемпионы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чемпионы России, чемпионы мира по разным видам единоборств. В клубе занимаются как новички, так и опытные спортсмены. Тренировки проводятся в группах. В каждую среду с этого года планируются мастер-классы по различным видам единоборств с мастерами спорта и мастерами спорта международного класса, и раз в месяц культурно-массовый выезд или мероприятия такие как тур-походы и экскурсии.

– Где находится ваша спортивная база?

– Раньше занятия проходили на улице Шишканя, где у нас было большое помещение. В настоящее время мы базируемся на улице доктора Сотникова в микрорайоне Южный. Помещение нам предоставляет генеральный директор ООО «ГарантЪ» Дмитрий Юрьевич Альхов, котором мы безмерно благодарны. Он поддерживает все наши начинания, оплачивает все наши выезды на соревнования и сборы.

– Кто занимается в вашем клубе?

– В настоящее время у нас занимается более 60 человек, из них чуть меньше половины – взрослые. Дети и подростки занимаются в основном вольной борьбой. Более старшие занимаются смешанным боевым единоборством (ММА) – официально признанным в 2012 году видом спорта, входящим в список наиболее популярных видов единоборств в мире. По этому виду спорта мы уже вышли на весьма серьёзный уровень. Наши ребята выступают в полупрофессиональной лиге и готовятся принимать участие в соревнованиях профессионалов. Этому, безусловно, способствуют мастер-классы с такими корифеями, как девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тесленко, чемпион мира по Mix-Fight, участник MMA-турнира «Россия против Мира», проходившего в московских «Лужниках», Андрей Семёнов и другими мастерами смешанных боевых искусств.

– Как часто вы проводите спортивные сборы?

– Как правило – один раз в год. Совсем недавно мы были на спортивных сборах в Абхазии. Потренировались и отдохнули прекрасно. Посоревновались с абхазами.

Хочется сказать также и о наших лидерах. На соревнованиях, проводимых лигой «Кулак», два моих воспитанника из старшей сборной: Мажидов Шахбоз и Хачатрян Саркис – показали отличные результаты. Они – наша гордость! Некоторые наши ребята уже подписали контракты с полупрофессиональной лигой. Будем ждать от них серьёзных побед.

– Какие соревнования вы проводите во Всеволожском районе?

– При активной поддержке отдела спорта и лично Екатерины Ларионовой мы проводим различные соревнования на первенство района. У нас с ней давняя дружба. Очень надеемся на то, что во Всеволожске появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где будет выделено место для единоборств, поскольку людей, желающих заниматься спортом, сейчас очень много. И это очень нас радует. Тем более что мы не одни во Всеволожске. Очень многие спортивные клубы, с которыми мы активно сотрудничаем, безусловно, обрадуются такому подарку, ведь все мы работаем на общее благо. Сильный и здоровый человек по природе своей – человек добрый.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО