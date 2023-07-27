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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленобласть отремонтирует муниципальные дороги по программе «дорожной помощи»

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130 улиц и шоссе ремонтируется в этом году в муниципальных образованиях Ленинградской области благодаря программе «дорожной помощи» регионального бюджета. Во Всеволожском районе программа затронет дороги Агалатовского, Всеволожского, Куйвозовского, Морозовского и Щегловского поселений.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, объем субсидий в этом году составляет около 800 млн рублей для поселений 12 муниципальных районов. Распределение средств носит конкурсный характер: местные администрации сами определяют объекты ремонта, после чего предоставляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области. Конкурсная комиссия оценивает поданные заявки, руководствуясь утвержденным порядком выделения субсидий.

Согласно программе, больше всего дорог будет отремонтировано в поселениях Всеволожского района. Так, идет капремонт Цветочной улицы в деревне Касимово, обновятся улицы Героев, Пермская, Комсомола и проспект Некрасова во Всеволожске. Дорожная техника пройдет по улицам Ландышевая, Почтовая, Хвойная, Садовая, Зеленая, Черемуховая, Солнечная, Заречная и Высотному переулку в деревне Матокса. Отремонтируют 4 участка улиц в Щеглово, а также три дороги в Морозовке — Сосновый переулок, Первомайскую улицу и улицу Рабочего батальона.

По материалам пресс-службы областного правительства

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