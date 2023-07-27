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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово открывается второй офис МФЦ

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1 августа в Сертолово состоится открытие нового МФЦ – он станет уже вторым офисом «Мои документы» в городе.

Новый МФЦ будет обслуживать заявителей по адресу: улица Любимая, дом 1 (ЖК «Золотые купола», ТЦ «Купола»). Для удобства населения здесь будут открыты сразу девять окон обслуживания посетителей и предоставляться широкий спектр государственных и муниципальных услуг.

Наряду с новым офисом на улице Молодцова, д.1. корп.3 продолжит свою работу и будет обслуживать заявителей в обычном режиме отдел «Сертолово» филиала МФЦ Всеволожский.

Пресс-служба областного правительства

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