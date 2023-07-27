В поликлинике Нового Девяткино установлены современные диагностические комплексы

Современные рентген-диагностические комплексы готовы начать работу. В минувшую среду, 26 июля, глава администрации Всеволожского района прибыл в поликлинику Нового Девяткино, чтобы лично осмотреть новое оборудование.

Теперь медучреждение поселения укомплектовано компьютерным томографом с возможностью лучевой диагностики, рентгеноскопической системой, современным маммографом и флюорографическим аппаратом. Оборудование было установлено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Комплексы нового поколения рассчитаны на работу со 100% охватом жителей, прикрепленных к Токсовской поликлинике и проживающих в ближайших населенных пунктах. Оборудование отличает высокая точность и технология снижения лучевой нагрузки, что делает обследование безопаснее.

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО