В Ленобласти прошло заседание координационного совета по вопросам развития предпринимательства

Предпринимательство в Ленинградской области за последние годы уверенно набирает обороты. По информации комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, в нынешнем году господдержка этого сектора экономики составит 1,4 млрд руб. Такая цифра была озвучена на Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при губернаторе Ленинградской области.

Мероприятие объединило чиновников, начинающих бизнесменов и опытных предпринимателей. Участники форума отметили, что цель подобных инициатив – развитие предпринимательства в 47-м регионе, обмен мнениями и установление деловых контактов.

– На подобных встречах хочется услышать глас бизнеса, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. – Отрадно отметить, что по последним данным, в 2023 году число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 6,4%. Сегодня мы движемся в правильном направлении. Картина помощи экономике следующая: деловые люди могут получить субсидии или льготные займы под низкие проценты. Бизнесмены, дерзайте – игра стоит свеч! Думаю, что благодаря предпринимательскому сословию экономика нашего родного края – Ленинградской области – будет только расти. Безусловно, любой бизнес сопряжен с трудностями. Думать о том, что всего можно добиться легко и сразу, – легкомысленно. Путь к успеху и звёздам лежит через тернии. Выживает самый целеустремленный. А любая неудача делает бизнес только сильней.

– Предпринимательское сословие одно из самых востребованных в Ленинградской области, – подчеркнула председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Конечно, бизнесмен должен тщательно изучить ту сферу, в которой решил начать своё дело. Больше всего область сегодня нуждается в малых и средних предпринимателях, готовых развивать производство, сельское хозяйство и сферу услуг.

Говоря о мерах поддержки, участники отметили, что у начинающих предпринимателей есть все возможности, чтобы получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса, участвовать во всех мероприятиях по продвижению товаров и услуг, представить свою продукцию на региональных и всероссийских ярмарках, конкурсах и выставках. Могут они рассчитывать и на возмещение части затрат для обеспечения деятельности предприятия ещё на стадии «стартапа». Так что если есть хорошая идея и желание создать нечто новое и интересное, но маловато материальных возможностей, – потрудись над бизнес-планом, составь грамотную заявку и прими участие в конкурсе новых проектов. И если идея того заслуживает, всегда есть шанс, что Фонд развития предпринимательства Ленинградской области, его поддержит, как говорится, «рублём». И немалым.

– Принято считать, что мир бизнеса принадлежит мужчинам: высокие риски, жестокая конкуренция – всё это не вынести на хрупких женских плечах, – рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – «Какая ерунда!» – сегодня скажут вам деловые дамы, которые с успехом опровергают этот махровый стереотип. Удача приходит к тем, кто учитывает реалии рынка и предпочтения потенциальных потребителей. Для того чтобы бизнес был востребованным и успешным, нужно не бояться ошибок, ведь только пройдя сквозь «огонь, воду и медные трубы», можно добиться настоящего успеха.

…Когда-то, пару веков назад, никому не известный сын мичиганских фермеров, эмигрантов из Ирландии, Генри Форд выдал родителям: «Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби». Отец надавал ему тумаков и назвал лентяем и неженкой. Сын не унимался и спорил: «Согласитесь, сэр, было бы приятно получать деньги оттого, что ты, например, любишь вязать. И причем у тебя это неплохо выходит!» Как отмечали участники дискуссии, любимое занятие можно превратить в своё дело, главное, не прогадать.

Особое внимание на Координационном совете обратили на социальное предпринимательство. Есть интересная федеральная программа «Открыто для всех», она направлена на создание доступной среды, товаров и услуг в негосударственном секторе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Её амбассадором в Ленинградской области является директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске Ирина Дрозденко. Выступая на заседании, она отметила важность профессиональной переподготовки взрослых людей с инвалидностью, чтобы обеспечить достойные условия труда, устойчивый доход и полноценное место в социуме.

Ирэн ОВСЕПЯН