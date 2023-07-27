Ветеринары осматривают леса Ленобласти в поисках павших животных

Специалисты госветслужбы совместно с представителями Комитета по животному миру поводят выезды в лесные массивы и охотничьи хозяйства. Рейды направлены на выявления павших животных, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии ЛО, в первую очередь специалисты ищут трупы кабанов, которые могут переносить африканскую чуму свиней, и перелетных птиц – переносчиков птичьего гриппа. С павших животных берут пробы для дальнейшего исследования.

Подобные рейды проходят регулярно на землях лесного фонда и охотничьих хозяйствах Ленинградской области для обеспечения эпизоотического благополучия. Охотникам и посетителям леса настоятельно рекомендуется избегать трупов падших животных и не позволять приближаться к ним своим питомцам.