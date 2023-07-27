Александр Ведяхин: к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний

В рамках Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» представители 15 зарубежных компаний присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанного на площадке Альянса в сфере ИИ. Компании из Нигерии, Замбии, Кипра, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо, Ганы, Израиля, Мозамбика, Мали, Кении и ЮАР стали участниками масштабного сообщества экспертов в сфере искусственного интеллекта, состоящего уже почти из 200 организаций. Об этом рассказал первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка:

«К кодексу уже присоединилось свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется не только в рамках нашей страны, но и в мировом масштабе. Это, безусловно, важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики ИИ и ответственного развития новых технологий, что, несомненно, станет импульсом для их развития в мире».

Кодекс разработан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ. Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и учреждения.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний альянса на глобальном технологическом рынке. Среди участников ассоциации — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, «СИБУР», ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет» и др. В настоящий момент в альянсе реализуются четыре ключевых направления работы по трекам «Образование», «Практика и данные», «Нормативное регулирование» и «Квантовые технологии».

На правах рекламы