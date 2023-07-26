Первый этап смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2023» состоялся в Сертолово

В городе Сертолово 18 июля состоялся первый этап смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2023». Представители конкурсной комиссии совершили первый выезд с целью осмотра цветников, обустроенных на придомовых территориях.

В составе комиссии, которая посетила шесть адресов в жилом комплексе «Новое Сертолово» и один в микрорайоне Чёрная Речка, были представители городского совета депутатов и Совета ветеранов. С большим вкусом и очень старательно подобранные цветочные ансамбли из самых разных сортов радовали своей красотой и ароматом, так что можно было подумать, что находишься в настоящей оранжерее. Конкурс продолжается, его следующий этап пройдёт в конце июля – начале августа.

Участие в конкурсе принимают граждане пенсионного возраста. Представители «серебряного» возраста могут проявить себя в целом ряде номинаций, таких как лучший овощевод, лучший цветовод, лучшее ветеранское подворье, лучший придомовой цветник, декоративно-прикладное творчество. В нынешнем году конкурс проводится с 10 июля по 15 сентября.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»