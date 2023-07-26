Медики Ленобласти встретились на традиционном турслете

С 21 по 23 июля в Ленинградской области состоялся традиционный летний спортивно-туристический слёт медицинских работников 47-го региона под названием «Мы все – команда 47». Местом проведения грандиозного мероприятия стал город Гатчина. Командам предстояло выступать в спортивных соревнованиях и участвовать в творческих конкурсах.

Всеволожский район представляла опытная команда Всеволожской клинической межрайонной больницы «Все Вплюсе» и дебютанты соревнований – команда Сертоловской городской больницы «Дебют С» под руководством главного врача Сергея Азаренко. В течение двух недель, предшествовавших слёту, дебютанты соревнований, команда медиков сертоловской городской больницы собирались после работы на импровизированной спортивной площадке, где оттачивали мастерство.

Нынешний слёт был посвящён Году педагога и наставника в России и проходил под девизом: «Мы благодарны вам, учитель, за путь в лечебном ремесле!»

В первый день состоялось торжественное открытие, прошёл творческий конкурс. Также команды разбили лагеря и обустроили бытовые условия. На следующий день прошли соревнования по волейболу, стрельбе, перетягиванию каната, водному поло и гребле.

По итогам турслёта медики Всеволожской клинической межрайонной больницы, команда «Все Вплюсе» заняла почётное четвёртое место. Дебютанты соревнований, сертоловская команда «Дебют С» тоже выступила достойно и была награждена памятным призом и грамотой «За активное участие и спортивные достижения», а также малым кубком «За участие врачей».

Надо отметить, что мероприятие прошло на высоком уровне. Его организаторы, а это представители Комитета здравоохранения Ленинградской области, администрации Гатчинского района, проявили высокий уровень профессионализма, компетентности и ответственности. А участники показали очевидный, возросший рост спортивной подготовки всех команд.

Все участники мероприятия отметили, что в ходе спортивно-туристического слёта прекрасно провели время на свежем воздухе, получили массу положительных эмоций от соревнований и возможности проявить себя.

А победителем в общекомандном зачете стала команда «Комета» Кировской межрайонной больницы, и это значит, что именно она станет «хозяйкой слета», который в следующем году пройдет на территории Кировского района Ленинградской области.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»