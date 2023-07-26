В поселке имени Свердлова установили арт-композицию «Иван да Марья»

Во Всеволожском районе «поселился» новый символ любви. Кованая скульптурная арт-композиция «Иван да Марья», установленная в посёлке имени Свердлова, станет центральной точкой на побережье Невы и местом притяжения жителей посёлка. В администрации населённого пункта полагают, что скамейка с былинными героями полюбится и молодожёнам, которые станут вешать здесь замочки на счастье.

Возможно, слова любимой многими поколениями песни «Иванами да Марьями гордилась ты (Русь) всегда…», могли бы стать лейтмотивом установки нового арт-объекта. Однако, как оказалось, у этой прикладной скульптуры своя история о любви, семье и верности. Оказывается, «Иван да Марья» – это сказ о добром молодце и красной девице. Автор былины президент фонда «Неваград» Марина Грязнова. Она и представила удивительную историю на торжественном открытии арт-объекта.

…Трудно ль найти свою половинку? А вот и нет. Главное, не поддаваться соблазнам. Когда-то очень давно на берегу Невы пряла пряжу красавица Марья и был у неё жених Иван. Однажды приметил красавицу богатый немец, владелец мастерской кузнец Иоганн. Сделан он девушке предложение. Но Марья на достаток не повелась, гордо подметив, что с милым Иваном она согласна на рай в шалаше. Да и негоже православной девушке по расчету за германца замуж выходить. Впрочем, узнав о местных нравах, немец, нет, не разозлился, а наоборот, когда Иван да Марья под ручку под венец отправились, преподнес им в дар удивительный подарок – замок с секретом. С тех пор и пошла по Руси романтическая традиция в честь нерушимых семейных отношений замок на мосту защелкнуть и ключ в реку выбросить…

Вспомнили в ходе торжественной части и о манифесте Екатерины II. В 1763 году она позволила «всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору» и даровала им права и льготы. Так на территории Свердловского городского поселения появилась Новосаратовская немецкая колония.

– Отмечу, что даритель скульптуры посёлку имени Свердлова – фонд «Невоград», – рассказывает корреспонденту «Всеволожских вестей» Марина Грязнова. – До сих пор в посёлке не было композиций прикладного характера. Решили исправить эту досадную ошибку. Только не путайте, «Иван да Марья» не памятник и не скульптура, а просто очень красивая скамейка с кованой композицией. Надеюсь, что здесь, на импровизированном общественном пространстве, будут проводить интересные концерты, театрализованные постановки и поэтические вечера. Через некоторое время скульптурная композиция обретет красивое освещение в виде стилизованных фонарей.

Как рассказала руководитель фонда, идея подарить красивую скамейку посёлку возникла ещё в конце апреля, а уже в мае стартовала работа с талантливым мастером-кузнецом Тимуром Садуллаевым. Он вместе с командой, которая состоит из выпускников знаменитого Мухинского училища, быстро справился с поставленной задачей.

Заметим, что это не первая работа талантливой молодёжи. На её счету уже есть аналогичные композиции, установленные в Гатчине, Выборге и других городах России.

– Идея украсить набережную появилась с того самого дня, когда я пришёл работать в местную администрацию заместителем, – говорит нынешний глава администрации Свердловского городского поселения Вадим Тулаев. – Было это в 2019 году. В то время оказалось, что совсем недалеко от набережной находилась большая свалка. Тогда и было принято решение о благоустройстве и установке новых архитектурных форм. Очень надеюсь, что скамейка станет мостиком счастья для молодожёнов, которые после торжественной церемонии регистрации брака будут приходить сюда.

– Что для счастья надо? – рассуждает еще до торжественной церемонии открытия глава поселения Эдуард Нехвядович. – Безусловно, хорошая работа, чистый воздух и много бытовых благ. Но самое главное, чтобы жители нашего поселка видели красоту, в данном случае всю прелесть Невы. Необходимо отметить, что установка памятника не потребовала никаких затрат. Считаю, что композиция олицетворяет семейные узы, дружбу. А ещё, насколько мне известно, Иван держит в руках щуку, так что эта скульптура немного и про рыбалку…

– Иван был рыбаком, отсюда и улов в его руках, – объясняет смысл композиции автор Тимур Садуллаев, который сам из многодетной семьи. – Вдохновение пришло сразу. Когда я побывал на набережной, у меня сразу возникла идея создать что-то такое, что объединяет европейскую и русскую культуру. Кстати, в этот раз скамеечка изготовлена капитально, арт-объект антивандальный. Вряд ли получится её испортить. Всё сделано капитально. Был случай, когда в одном из районов Ленинградской области повредили арт-объект. Пришлось восстанавливать.

Почётными гостями мероприятия стали две замечательные семейные пары, которые отметили «золотую» и «бриллиантовую» свадьбу. Они первыми повесили на скульптуру замочки, символизирующие счастливую семейную жизнь. Ключики от замков супруги выбрасывали в Неву.

– Знаете, что важнее всего в доме? – рассуждает пришедшая на открытие памятника Валентина Ивановна, которая более сорока лет живет в поселке. – Дедушка, бабушка, мама, папа и дети! Вот они, наши традиционные российские семейные ценности.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА