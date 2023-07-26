В Ленобласти растет популярность внутреннего туризма

В российском туризме – новые времена, рынок в результате последних событий трансформировался, путешественники стали отдавать предпочтения местным достопримечательностям. В своеобразной «табели о рангах», которую составляет группа профессиональных экспертов, 47-й регион имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из самых посещаемых для туристов.

– Ленинградская область продолжает сохранять тренд на рост внутреннего турпотока, – отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Цой. – Только в прошлом году наши достопримечательности посетили более шести миллионов путешественников. Эта цифра вдвое больше числа жителей Ленинградской области. Ключевые направления среди среднего и массового сегмента остались неизменными – Подпорожье, Выборг, Лодейное Поле. Людей не останавливают длинные расстояния. Самые далекие направления становятся точками притяжения. Тем временем «Серебряное ожерелье» прирастает новыми маршрутами. Сейчас ведётся работа над межрегиональным проектом, который должен повторить путь героической дружины князя Александра Невского. Планируется проложить этот маршрут как через Ленинградскую область, так и через Санкт-Петербург, Псковскую и Новгородскую области.

Как было отмечено во время пресс-клуба, визитная карточка Всеволожского района – Дорога жизни. Сколько радостных, драматических, героических и трагических событий произошло за это время вокруг трассы! В настоящее время на Дороге жизни установлено около 50 памятных километровых столбов, семь монументов, входящих в «Зеленый пояс Славы», а также легендарный Музей «Дорога Жизни». Мемориальный комплекс «Разорванное кольцо», памятники «Цветок Жизни», «Балтийские крылья», аллея «Дружбы» и траурный курган «Дневник Тани Савичевой», монумент «Катюша» – и это неполный перечень установленных на легендарной магистрали памятников.

– Правительство развивает новые туристические маршруты, – рассказал Владимир Цой. – Задуман и реализуется межрегиональный проект «Дорога жизни». Гостям представят все памятные объекты. Сейчас в регионе готовится большой план мероприятий по модернизации всей туристической инфраструктуры этого объекта. Ведётся она по поручению Президента Владимира Путина. Проект охватит целую череду объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Среди них Народный музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево, Осиновецкий маяк и расположенный рядом музей, а также Дом авиаторов во Всеволожске и ряд выставочных центров, которые находятся на другой стороне Ладожского озера. Это и деревня Кобона в Кировском районе, и ряд локаций Бокситогорского района.

«Как сделать отдых в Ленинградской области более доступным, ведь порой поездка в Турцию может обойтись дешевле, чем путешествие в регионе?» – такой вопрос прозвучал от корреспондента «Всеволожских вестей».

– Сейчас Ленинградская область очень популярна среди туристов, – отметила начальник департамента по туризму Ольга Голубева. – Более 90 процентов гостей оставляют положительные отзывы о посещении нашего региона. По последним данным, на территории области около одной тысячи мест для размещения: от коттеджных поселков до глэмпингов. Сравнивать с ними трехзвездочные отели не совсем правильно. Специфика разная. Да, примерно 30 процентов мест для размещения были построены лет 40 назад. И многие требуют реновации. Не менее важные проблемы – качество обслуживания и близость к Северной столице. Санкт-Петербург как магнит притягивает туристов и персонал. Молодёжь предпочитает работать в соседнем регионе, где выше заработная плата и лучше условия. Мы работаем постоянно над улучшением качества обслуживания.

– Я был немало удивлен, когда мне в одном из районов Ленинградской области рассказали о доме с посуточной арендой в 170 тысяч рублей, – отметил Владимир Цой. – За эти деньги можно не один день качественно отдохнуть в Турции. Просто туристический рынок Ленинградской области элементарно реагирует на законы экономики: есть спрос, но мало предложения. Поэтому нами создан региональный проект, который нацелен на привлечение инвесторов, готовых построить небольшие отели, где наблюдается высокий туристический поток. Когда появится конкуренция среди мест размещения, тогда удастся обеспечить туристический рынок качественными услугами и доступными ценами.

Сегодня не зря говорят, что благодаря деловой хватке любая мечта может воплотиться в реальность. Ведь любую фишку можно превратить в фетиш, а любую мелкую «муху» – в пиар-слона! Вот, например, придумали же в своё время англичане таинственного обитателя озера Лох-Несс, и уже многие годы неуловимый плезиозавр приносит острову вполне осязаемые фунты стерлингов. Миллионы фунтов. Туристов только на этом озере – до 400 тысяч человек ежегодно! Финансы на мифе. Популярность на весь свет.

Мы ищем золотые жилы и нефтяные скважины, чтобы качать из них деньги, но не замечаем сокровищ, которые у всех нас на виду. Немеряные деньги, как не раз говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сулят именно достопримечательности. Для местного населения это благосостояние и достаток, ведь каждый такой уголок – настоящий Клондайк. У нас такие места, которые европейцам и не снились. Надо просто разбудить туристов и показать им эту красоту.

Увлекательные путешествия по России – вариант, который пропагандируется государством как альтернатива иностранным курортам. О первых успехах уже отчитались в Ростуризме. Только в 2015 году на фоне закрытия некоторых иностранных курортов и снижения курса рубля поток туристов вырос почти на треть. Впрочем, туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом, пока не склонны впадать в эйфорию. Нет нужды объяснять, что туризм принято называть «заводом без дыма». Вложений отрасль требует не так много, зато отдача – огромная.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»