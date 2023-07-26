Всеволожские депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет города

Очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска IV созыва состоялось 25 июля. Народным избранникам предстояло обсудить 4 основных вопроса и одну поправку.

В первую очередь были рассмотрены вопросы о внесении изменений в бюджет Всеволожска и об утверждении правил благоустройства города. После обстоятельного доклада заместителя главы администрации по финансам, председателя комитета финансов Анны Геннадьевны Поповой депутаты приняли уточнения к бюджету, согласно которым доходная часть бюджета увеличена на 16 241,4 тысячи рублей за счёт средств областного бюджета. Значительная доля средств межбюджетного трансферта будет направлена на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Расходная часть бюджета увеличена на 23 461,4.

При рассмотрении первого вопроса повестки депутаты приняли поправку, согласно которой из расходной части бюджета было исключено 2 000 000 рублей на финансирование мероприятий по информационному взаимодействию при обращении жителей, проживающих на территории города. Решено вернуться к рассмотрению этого вопроса после его детальной проработки.

По второму вопросу после доклада начальника отдела благоустройства территории г. Всеволожска Елены Геннадьевны Веселовой поправок не было, и депутаты утвердили актуализированные Правила благоустройства города с учётом рекомендаций федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В заседании совета депутатов приняли участие депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, руководители профильных комитетов администрации, представители общественности города.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО