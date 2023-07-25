Школьники Всеволожского района стали победителями конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7 классов. Среди призеров – трое учеников из школ Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победителями «Большой перемены» стали 300 школьников со всей страны. Всеволожский район был достойно представлен нашими учениками, а трое самых усердных ребят заняли призовые места: Марк Наянов и Эмилия Матвеева из гимназии города Сертолово, а также Милена Евтерева из школы с углубленным изучением отдельных предметов № 2 Всеволожска.

Победители конкурса отправятся в «Путешествие мечты» на поезде по маршруту: «Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург», а педагоги-наставники победителей получат денежные призы и возможность пройти образовательную программу от партнеров конкурса.

По материалам пресс-службы областного правительства