В возрождающемся храме в Морье прошла Божественная литургия

24 июля епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил Божественную литургию престольного праздника возрождаемого храма Святого преподобного Петра Афонского и Святой равноапостольной княгини Ольги на территории войсковой части в Морье.

Скажем несколько слов о непростой судьбе этого храма. Церковь Святого преподобного Петра Афонского и Святой равноапостольной княгини Ольги построена в 1904 – 1905 годах по проекту архитектора А.В. Кенеля в деревне Морье на средства попечителей почётных граждан Ольги и Петра Глазовых. Позже здесь была открыта земская школа и ремесленное училище. Сама эта церковь была знаменита своим крестом – в него были вмонтированы в большом количестве граненые стекла, которые давали яркий свет. Крест был виден далеко в озере и служил своеобразным маяком для мореплавателей. Она, как многие храмы в России, прошла рождение, расцвет, революцию, поругание, пережила и войну, блокаду, послевоенное время, вынесла даже «время перемен» и всё-таки пришла в полное запустение… И вот спустя 80 лет над Ладогой вновь воссиял крест… Более года назад, 20 мая, в День памяти святой княгини Ольги епископ Всеволожский и Приозерский Игнатий совершил Литургию и освятил его, после чего он увенчал купол храма.

И вот, в День памяти святой княгини Ольги, в храме прошли Божественная литургия и крестный ход с ковчегом мощей Святой равноапостольной княгини Ольги и преподобного Петра Афонского.

В церемонии принял участие Преосвященнейший Мстислав, который передал в дар храму образ преподобного Александра Свирского с частицей мощей святого.

Епархиальные награды и архиерейские грамоты из рук епископа Выборгского и Приозерского Игнатия получили прихожане – сотрудники, ктиторы, военнослужащие, особо потрудившиеся в созидании храма.

Во внимание к усердным трудам на благо Выборгской епархии и во славу Святой Церкви Подопрелов Юрий Юрьевич, генерал-майор, начальник штаба 6-й армии ВВС и ПВО награжден орденом прп. Арсения Коневского III степени, Полковников Николай Анатольевич награжден орденом преподобного Арсения Коневского III степени. Архиерейской грамотой награждены Журавлев Олег Владимирович, Степанов Владимир Васильевич.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы Выборгской епархии