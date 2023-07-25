Врачи Всеволожского района осваивают передовой опыт

Врачи Сертоловской городской больницы посетили Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова. Он является первым в мире специализированным рентгенорадиологическим институтом, научным и лечебным заведением, оказывающим современные виды высокотехнологичной медицинской помощи.

Гостям организовали экскурсию по залам музея, в экспозициях которого были представлены исторические документы и раритеты, наглядно показывающие, что именно в этих стенах были заложены основы отечественной рентгенологии и радиологии, радиобиологии и медицинской радиационной физики. В ходе экскурсии врачи сертоловской больницы ознакомились с диагностическими, терапевтическими и хирургическими возможностями Центра им. Гранова, который сегодня является лидером в разработке новых технологий в области ядерной медицины, лучевой терапии, онкологии, хирургии и трансплантации органов, создании новых диагностических и лекарственных средств на основе биотехнологических методов.

Главный врач Сертоловской больницы Сергей Азаренко и главный врач Центра Светлана Румянцева обсудили возможности взаимодействия в рамках общей профессиональной деятельности. Состоявшаяся встреча – это первый шаг к будущему сотрудничеству крупнейшего федерального медицинского центра и одной из лучших районных больниц Ленинградской области. Взаимный обмен мнениями и опытом работы позволяет надеяться, что в ближайшем будущем высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее для пациентов медицинских учреждений Ленинградской области.

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото с сайта ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»