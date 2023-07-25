Во Всеволожске пройдет бесплатный шахматный турнир для детей

В воскресенье, 30 июля, юных гроссмейстеров будут ждать в уютном кафе на Приютинской улице, 9а (2 этаж). Здесь пройдет бесплатный шахматный турнир для детей 2012 года рождения и младше.

Мероприятие проводится в рамках реализации гранта губернатора Ленинградской области. Запись на турнир через сообщения в мессенджере WhatsApp по номеру телефона +7 911 187-88-63. В заявке необходимо указать ФИО и дату рождения участника, город, шахматный клуб (если состоит) и ID ФШР (при наличии).

Турнир стартует в 11.00. Всех участников ждут поощрительные призы, а победителей – кубки и медали.

Фото из архива «В.в.»