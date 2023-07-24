Юные сертоловчане собрались на празднике «Мы живем в гостях у лета»

Интересное и увлекательное мероприятие для маленьких горожан организовал в Сертолово Культурно-спортивный центр «Спектр». Праздник под названием «Мы живём в гостях у лета», который состоялся 20 июля на детской площадке города «Белокаменный дворец», прошёл в виде детской игровой развлекательной программы.

Целый фейерверк из игр, забав, эстафет и других занимательных и весёлых мероприятий подготовили для малышей приехавшие в гости к сертоловским детям аниматоры. Все они были в образах персонажей известного российского мультипликационного сериала «Фиксики».

Воспитанницы сертоловской студии циркового мастерства «ФЛИК АП» под руководством Александры Мустафиной удивили и порадовали маленьких зрителей ловкостью, грацией и гибкостью, показав им цирковые номера.

Творческие мастер-классы, на которых любой желающий мог смастерить и раскрасить игрушку на память об этом летнем дне, организовали для ребят представители Клуба социальной адаптации «Гармония» сертоловского общества инвалидов. В конце праздничного мероприятия всем его маленьким участникам были вручены воздушные шары.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»