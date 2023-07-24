Грибники Всеволожского района делятся фото летнего сбора

Массовый сбор грибов в Ленинградской области традиционно начинается в конце июля – начале августа и длится до октября. В минувшие выходные грибники вышли на «тихую охоту» в леса Всеволожского района и поделились фотографиями первого улова.

В группе «Грибы и грибники СПб» рабочая неделя началась с фотоотчетов – пользователи рассказывали, как прошел сбор в выходные. Несмотря на то что лес оказался сухим, опытные грибники смогли найти белые грибы, подберезовики, подосиновики и лисички.

– Грибников больше, чем грибов! – отметила одна из подписчиц Ирина Мальцева. – Попалось немного белых и красных, микроскопические сухие лисички. Из красных грибов – половина червивых, а вот белые получше. Лес очень сухой. Надо подождать.

Другие грибники также отметили, что грибы хоть и попадаются, но в основном непригодные.

– Молодых грибов нет совсем, только пара штук повстречалась, – поделился впечатлениями Александр Малецкий. – Основная масса – старые сухие переростки. Если не сухие, то червивые. Для количества решил пособирать сыроежки (никогда их не брал), которых в лесу больше всего на данный момент. Правда, у них тоже высокая червивость.

Фото пользователей группы «Грибы и грибники СПб» в соцсети «Вконтакте»