В Ленобласти прошел самый масштабный мотофестиваль «Балтик Ралли»

Фестиваль стартовал со встречи участников самого продолжительного патриотического мотопробега «Владивосток – Выборг» – около сотни мотоциклистов преодолели маршрут протяженностью 10,5 тысячи км и завершили его в Выборге.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие проходило с 20 по 23 июля. Программа фестиваля была насыщенной: от выставки мотоциклов до экскурсионных программ и выступлений творческих коллективов, в том числе знаменитые ВИА «Белорусские Песняры», фолк-группа «DarkRiver», Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band и многие другие.

Важной частью мероприятия стал «Экосубботник», прошедший 22 июля, – мотоциклисты вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко очистили территорию берега Палаточного городка.

По материалам пресс-службы областного правительства