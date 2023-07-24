О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти прошел самый масштабный мотофестиваль «Балтик Ралли»

0 Комментариев

Фестиваль стартовал со встречи участников самого продолжительного патриотического мотопробега «Владивосток – Выборг» – около сотни мотоциклистов преодолели маршрут протяженностью 10,5 тысячи км и завершили его в Выборге.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие проходило с 20 по 23 июля. Программа фестиваля была насыщенной: от выставки мотоциклов до экскурсионных программ и выступлений творческих коллективов, в том числе знаменитые ВИА «Белорусские Песняры», фолк-группа «DarkRiver», Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band и многие другие.

Важной частью мероприятия стал «Экосубботник», прошедший 22 июля, – мотоциклисты вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко очистили территорию берега Палаточного городка.

По материалам пресс-службы областного правительства

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Kayaking: Adventurous Sport
  2. Thai Fried Noodle
  3. A Paradise for Holiday
  4. Tennis Match: Go Federer

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code