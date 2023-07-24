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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жителей Всеволожского района приглашают принять участие в фотоакции «Мой флаг – моя Россия!»

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Всеволожский центр культуры и досуга запустил онлайн-акцию, посвященную одному из главных символов России – государственному флагу. Участникам предлагают сделать интересные фото с триколором и пополнить тематический альбом.

Фотоакция пройдет с 1 по 22 августа. К участию принимаются авторские фотографии хорошего качества, в композиции которых используется Государственный флаг Российской Федерации либо цвета российского триколора. Допускается обработка фотографии и создание коллажей. Снимки, содержащие рекламную информацию, логотипы, копирайты, к участию не принимаются. Дисквалифицируют также снимки оскорбительного содержания: на флаге неприемлемы любые надписи; флаг не может быть размещен в местах, уничижающих его статус.

Работы размещаются в специальном альбоме. Каждый снимок обязательно подписывается: указывается ФИО и возраст автора, а также участники фотографии.

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