Следствие ведут знатоки

О том, что подполковник юстиции Денис Юрьевич Федюшкин возглавит следственный отдел по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, стало известно в ноябре прошлого года.

Шестнадцать лет наш собеседник проработал в Волгограде, в правоохранительных органах. Есть такое понятие, как ротация. Именно она и привела опытного следователя в наш район. Вот уже более девяти месяцев Денис Юрьевич находится на страже соблюдения закона и порядка во Всеволожском районе. Надо сказать, что это самое крупное подразделение СУ в Ленинградской области. Ведь только по официальной статистике, во Всеволожском районе проживает более 500 тысяч человек.

Накануне профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, Д.Ю. Федюшкин пообщался с журналистом «Всеволожских вестей», «развенчал некоторые мифы» и рассказал о нашумевших уголовных делах, расследованием которых занимается его ведомство.

Наказания без вины не бывает

– Вы 16 лет работаете в системе, а значит, хорошо знакомы с состоянием дел в данной структуре. После вступления в должность в новый, Всеволожский район что-то изменилось в вашей работе?

– Думаю, что нет. Особой разницы не чувствую. Район сложный. Считаю, что разные районы Ленинградской области отличаются друг от друга палитрой совершённых преступлений. Во Всеволожском районе представлен весь спектр правонарушений: от убийств до детской преступности.

– Расскажите о наиболее нашумевших уголовных делах, расследованием которых занимается отдел.

– В этом году нам наконец удалось раскрыть резонансное дело восьмилетней давности. Кропотливая работа следователей, десятки криминалистических экспертиз позволили спустя годы выйти на преступника. Следствием было установлено, что в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений было совершено умышленное убийство. Дело в том, что убийца с целью сокрытия насильственной смерти потерпевшего совершил поджог.

Уголовное дело по данному факту по ч. 1 ст. 105 УК РФ было возбуждено в сентябре 2022 года, а в июне 2023 года направлено в суд. Обвиняемым по данному делу является лицо, ранее неоднократно судимое, в том числе и за убийства, и в настоящее время отбывает пожизненное наказание.

– Сегодня особое внимание уделяется преступлениям коррупционной направленности. Есть ли у вас в производстве такие дела?

– Безусловно, борьба с коррупцией – одно из основных направлений деятельности нашего следственного отдела СК. Нелишним будет напомнить читателям, что коррупцией считается преступление, связанное с использованием служебного положения или социального статуса должностного лица в личных или корпоративных интересах.

Бухгалтер одного из муниципальных образований района за год незаконно начислила себе более 587 тысяч рублей зарплаты из бюджета. Ее доход таким образом вырос в несколько раз. При формировании документов она вносила недостоверные сведения о размере своей зарплаты.

В ходе расследования было установлено, что женщина разработала преступную схему хищения чужого имущества. Используя служебное положение, находясь на своём рабочем месте, имея беспрепятственный доступ к рабочему компьютеру, на котором установлен программный комплекс, она имела доступ и к системе банковской организации. Достоверно зная процесс начисления, перечисления и выплаты заработной платы в муниципальном учреждении, а также сознавая свои возможности как главного бухгалтера, она формировала «Реестры заявок», в которые были включены выплаты заработной платы (аванса), внося в них ложные сведения.

– Уклонение от налогов – бич всех государств. Будь то сытая Канада или развивающаяся Буркина-Фасо. Россия, к сожалению, не исключение. Потери – миллионные. Иногда виновников днем с огнем не сыщешь. Как уберечь бюджет?

– Следственный отдел вместе с сотрудниками налоговой инспекции и правоохранительных органов призван выявлять нерадивых предпринимателей и решать вопрос об их ответственности. В частности, проводится большая совместная работа по возмещению ущерба, нанесенного государству.

В первом полугодии 2023 года были возбуждены три дела о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Во время расследования этих дел в бюджет Российской Федерации было возвращено более 36 миллионов рублей неуплаченных налогов. Это хорошая цифра.

Сложное это дело – преступников ловить

– А как вы в целом оцениваете итоги нынешнего полугодия?

– Что касается статистики, то за полгода нам удалось закончить расследование по 70 уголовным делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Из них 50 – направлены в прокуратуру и во Всеволожский городской суд.

Нашим отделом за полгода возбуждены 86 уголовных дел. Среди них: 10 по статье «убийство», 4 – за причинение телесных повреждений, повлекших смерть, 13 – за изнасилование, 18 – за преступления в отношении детей, 5 – за коррупцию, 9 – по экономическим преступлениям и 12 правонарушений совершено детьми. Пострадавшие дети стали жертвами преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Малолетние становятся жертвами преступных посягательств от незнакомых людей. Родители должны разъяснять детям, что ни в коем случае нельзя никуда ходить с незнакомцами ни под каким предлогом!

Любопытная деталь: растет число совершаемых правонарушений самими детьми. Это, в частности, касается распространения и хранения наркотиков. Порой взрослые вовлекают в преступную сферу несовершеннолетних и малолетних. В том числе и своих детей.

– С чем это связано?

– С ростом числа населения во Всеволожском районе. Ежегодный прирост жителей составляет примерно 25 тысяч человек. Не говоря уже о дачном сезоне, когда население значительно увеличивается за счет жителей Санкт-Петербурга.

– Как решаются поставленные перед отделом задачи?

– Положительной динамики удалось добиться благодаря увеличению штата следователей, современному техническому оснащению. Наши сотрудники используют новейшую высокотехнологичную криминалистическую технику, которая позволяет более эффективно выявлять невидимые следы преступления, в том числе биологического происхождения и микрочастицы. Успешная работа правоохранительных органов по раскрытию преступлений во Всеволожском районе очевидно говорит о достаточно эффективной совместной деятельности следственных органов и оперативных служб.

Мы обеспечены автомобилями, новейшими технологиями для проведения экспертиз. У нас трудятся высококлассные специалисты, каждый сотрудник ведет свое направление. К примеру, женщины специализируются на работе с детьми, так как именно они могут лучше расположить ребёнка на откровенный разговор.

Расследование – это командная работа

– Сложно ли устроиться на работу в ваше ведомство?

– Я являюсь убежденным сторонником лозунга, что «кадры решают всё». Смею это с уверенностью утверждать, поскольку работаю в правоохранительной системе шестнадцать лет.

Коллектив у нас небольшой. Наши кадры, как говорится, «штучный товар» на вес золота. Тщательно подхожу к подбору потенциальных сотрудников и принимаю в этом непосредственное участие, лично беседуя с каждым из них.

Мы готовы рассмотреть каждую кандидатуру на поступление на службу в следственный отдел. Обязательное условие – высшее юридическое образование, состояние здоровья и профпригодность.

– А каков, по-вашему, портрет современного преступника?

– Конкретного типажа нет.

– Что, с вашей точки зрения, основное в вашей профессии?

– Командная работа. Любое расследование – напряженный процесс, но своих сотрудников я всегда ориентирую на то, что нет преступлений, которые невозможно раскрыть. К расследованию мы подходим с высокой ответственностью и полной отдачей сил. В немалой степени благодаря этому, а также принятию оперативных мер по обращениям, поступающим к нам от граждан, в минувшем году удалось добиться раскрываемости убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований на уровне 100 процентов.

– Если рассказать о сегодняшних методах следствия сыщикам времен Конан Дойла, никто бы не поверил, что такое когда-то будет возможно. По профилю ДНК, например, можно узнать не только то, чьи биологические следы обнаружены на месте преступления, но и цвет волос и глаз преступника, его национальность и даже то, чем он болеет.

– Технологии технологиями, а без кропотливой совместной работы оперативников, следователей, экспертов-криминалистов подавляющее большинство дел по-прежнему сложно разгадать.

– Насколько совпадает то, как ведут следствие в детективных сериалах, и реальная практика?

– То, как собирают вещественные доказательства на месте преступления, ещё похоже на правду, а вот то, что происходит потом, как правило, полный полёт фантазии авторов. Помещают, например, пробирку с материалом в неведомый раствор и почти моментально готов результат. В действительности, чтобы получить результат теста ДНК, нужно не менее шести часов. Причем проводятся порой сотни, тысячи тестов. Не считая других экспертиз.

Кроме того, в сериалах следствием, как правило, занят один человек или небольшая группа, они и за преступником гоняются, и экспертизы проводят.

На самом деле сотрудники СК ни за кем не гоняются. У каждого своя работа: оперативники ищут преступника, следователи анализируют совокупность факторов, ведут многочасовые допросы, эксперты по заданию следователей проводят криминалистические экспертизы.

И ещё в сериалах никогда не покажут, как следователь по восемь-десять часов пишет, например, обвинительное заключение. Ведь вряд ли это кто-то будет смотреть.

– Спасибо, что нашли время для интервью нашей газете. Желаю вам успехов в нелёгкой и крайне необходимой работе.

– Благодарю за теплые слова. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить наших сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия! Уверен, что профессионализм и ответственное отношение к делу помогут нам и впредь удерживать авторитет закона на самом высоком уровне.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА