Если у вас нету дачи…

В воскресенье, 23 июля, в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» давно стало неотъемлемой частью бытия – по крайней мере с ним связан ежегодный период жизни огромного количества людей с апреля-мая по октябрь.

Ещё в начале прошлого века наш Всеволожск представлял собой типичный дачный поселок, где проводили летние месяцы петербуржцы среднего достатка. К слову, самым первым «дачником» – конечно, условно – можно считать светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова – именно ему были пожалованы императором Петром I здешние земли сразу после их освобождения от шведского владычества.

Да и директор Публичной библиотеки Алексей Оленин, чья усадьба Приютино является одним из немногих сохранившихся в нашем районе исторических зданий, по сути – тот же дачник. Потому что у Алексея Николаевича имелся также роскошный дом в Петербурге, под крышей которого процветал самый модный в художественных и просвещенных кругах светский салон. А в Приютино – скромный особняк, тенистый парк, толпы веселых друзей и беззаботная дачная атмосфера.

«Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И, можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством», – писал Чехов. Как и всякий гений, он обладал провидческим даром. Ошибся Антон Павлович лишь в размере дачного участка – о десятине, то есть гектаре с небольшим, обычный современный дачник может лишь мечтать. Пресловутые шесть соток – вот владения, вотчина, надел и в конечном счете удел среднестатистического владельца «дачи в садоводстве».

Не будем сегодня вспоминать, вследствие каких исторических перемен вольный дачник превратился в садовода с вечной лопатой наперевес, свято уверовавшего в то, что лучший отдых – это смена трудовой деятельности. Обратимся к фактам.

На территории Ленинградской области размещается около 3,5 тыс. садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 864 садоводства – это садоводческие объединения, где более 50% садоводов – жители Ленинградской области.

Общее количество участков – порядка 520 тысяч, из них жителям Ленинградской области принадлежит 120 тысяч. Для кого-то может показаться удивительным, но даже в территориальных границах Санкт-Петербурга находится 113 садоводств. Самое большое количество садоводств расположено на территории нашего Всеволожского района – 660. Больше всего садоводств находится в Куйвозовском поселении – их там насчитывается 188.

Во Всеволожском районе расположен и самый крупный в России дачный массив – «Дунай», названный так по имени существовавшего здесь с давних времен рабочего поселка. Кстати, в самом поселке, по данным 2017 года, проживало всего 15 человек.

А вот в садоводческом массиве «Дунай» в летний период насчитывается не менее 150 тысяч жителей – как в популярном курортном городе. В настоящее время массив объединяет 87 отдельных садоводств, которые раскинулись на площади 1200 гектаров – там могли бы свободно поместиться шесть таких государств, как, например, Монако. На этих гектарах расположено 13 500 участков.

Нельзя не отметить, что в последнее время многие садоводческие массивы стали походить на коттеджные поселки – большие красивые дома, цветники и ухоженные газоны, хорошие дороги, развитая внутренняя инфраструктура. Огородничество из инструмента выживания большей частью трансформировалось в хобби. В нашей генетической памяти всё чётче стали проявляться воспоминания о неспешных чаепитиях на веранде с ажурными перилами, горьковатом вкусе вишневого варенья в медном тазу, бесконечных летних вечерах, пении сверчков и шепоте листвы за окном – обо всём том, что олицетворяло когда-то понятие «русская дача».

В День танкиста друг не покатает вас на танке, в День стоматолога врач не поставит вам бесплатно пломбу. Зато День дачника можно встретить в праздничной, так сказать, атмосфере, просто обойдя свои заветные сотки с бокалом шампанского.

А если у вас нету дачи, то, может, стоит уже задуматься о её приобретении?

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО

На фото слева направо: Наталия и Анна Чеботковы и Марина Коньякова из СНТ «Гранит»

